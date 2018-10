"Det han gjort med Leicester är otroligt"

Fakta

Thailändske miljardären Vichai Srivaddhanaprabha, född 3 april 1957, köpte Leicester City i augusti 2010, och var klubbens ägare under succésäsongen 2015–2016 då klubben oväntat vann Premier League.

Vichai Srivaddhanaprabha gjorde sig en förmögenhet på tax free-butiker. Han öppnade sin första tax free-butik i Bangkok 1989, och var 2017 den femte rikaste personen i Thailand, enligt Forbes.

Fotbollsklubben ska han ha köpt för motsvarande över 400 miljoner kronor, och pumpade sedan in stora pengar för att få in nya spelare och för att förbättra arenan. Bland annat värvade han in Sven-Göran Eriksson som tränare. Svensken fick sparken efter en säsong.

Srivaddhanaprabha var gift och pappa till fyra barn. Han blev 61 år gammal.

Källa: Sky News och TT.