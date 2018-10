Maia Hirasawa släpper nytt och kommer till Malmö

Artisten Maia Hirasawa ger ut en ny ep. Den heter "Det är som det är" och kommer 16 november. Låtarna, med mer beats och syntar än tidigare, beskriver hon som utdrag ur livet.

"Till slut kommer det något gott utav jobbiga saker, men när man är mitt i det, då är det bara att andas in, andas ut och acceptera. Det är som det är", säger Hirasawa enligt ett pressmeddelande.

I vår åker hon på turné och spelar 29/3 på Södra teatern i Stockholm, 30/2 på Stora teatern i Göteborg och 31/3 på Victoriateatern i Malmö.

Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". Senaste fullängdaren "Vacker och ful" kom 2016.