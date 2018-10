”När Trump kom till makten ärvde han en statsskuld som fördubblats under Obama.

Donald Trump sätter förvisso nya rekord i presidentskryt, men inte heller tidigare amerikanska presidenter har avhållit sig från överdrifter. Det skriver Michael J Boskin, , professor i ekonomi vid Stanforduniversitetet i USA.

President Donald Trump påstår gärna att det är hans förtjänst att USA:s ekonomi är "starkare än någonsin tidigare" och jämför ideligen dagens situation med den historiskt svaga återhämtningsperioden under president Barack Obama.

Med en tillväxt på över 3 procent, 3,7 procents arbetslöshet och fler lediga jobb än arbetssökande har ekonomin kraftigt förbättrats under Trumps period. Det är flera decennier sedan de makroekonomiska indikatorerna var bättre.

Obama hävdar att även han har del i den ekonomiska framgången eftersom hans politik förhindrade ett mycket värre ras efter finanskrisen 2008. Varken Trumps överdrifter eller Obamas selektiva minnesbilder kommer som en överraskning.

Precis som stjärnorna i lagsporter får amerikanska presidenter både för mycket beröm och för mycket klander av väljare och historiker för det som händer under deras regim. De flesta presidentbeslut måste antas av kongressen som ofta ändrar eller stoppar dem. Också många andra faktorer spelar in, inte minst den amerikanska riksbankens, Federal Reserves, penningpolitik. Hittills har dess åtgärder under den nye ordföranden Jerome Powell varit mittiprick, men det har inte hindrat Trump från att offentligt klaga på att räntorna stiger för snabbt.

Stor betydelse har också ekonomin och politiken i resten av världen, de teknologiska och demografiska krafterna hemma och utomlands, samt tidigare presidenters politik som kan utvidga eller begränsa den sittandes möjligheter.

President Ronald Reagan ärvde en tvåsiffrig inflation av president Jimmy Carter. President George Bush den äldre fick överta en latinamerikansk skuldkris, samt en lånekatastrof som fötts ett decennium tidigare. Det hedrar båda att de förstod problemen och stödde verkningsfulla lösningar, trots att de insåg att det skulle drabba dem själva politiskt.

President Bill Clinton ärvde däremot en låg inflation och ett återupplivat ekonomiskt system. När Republikanerna erövrat kongressens båda kamrar i mellanårsvalet 1994, samarbetade Clinton med dem för att balansera budgeten och reformera välfärdssystemen.

Efter Clinton kom president George W Bush som tog över efter en period då alltför lite satsats på försvaret. Attackerna den 11 september 2001 inträffade tidigt under hans presidentperiod och visade behovet att återuppbygga militären och stärka den nationella säkerheten.

Obama ärvde finanskrisen och den efterföljande kraftiga lågkonjunkturen. Han styrde under den svagaste ekonomiska återhämtningen sedan andra världskriget, vilket delvis berodde på hans försök att omforma stora delar av ekonomin.

Exemplen från USA är bara andeviskningar i jämförelse med andra ur samtidshistorien: Central- och Östeuropa måste efter det kalla krigets slut omvandla sönderfallande socialistiska och centralstyrda system till fria marknadsekonomier. Och den som så småningom tar över efter president Nicolás Maduro i Venezuela ärver den renodlade ekonomiska och sociala katastrof som förre presidenten Hugo Chávez åstadkom.

För att återvända till 2018 så har Trumps nedmontering av Obamaerans regleringar och hans reform av företagsbeskattningen båda bidragit till tillväxten. Däremot är Trumps handelspolitik ett vågspel. Lyckas den öppna den kinesiska marknaden och förhindra att teknologi från amerikanska företag överförs till Kina, så är den konstruktiv. Utlöser den istället ett långvarigt handelskrig kan den vålla stor skada.

Trump sätter förvisso nya rekord i presidentskryt med refränger som att "ingen någonsin har sett något liknande". Men inte heller tidigare presidenter har avhållit sig från överdrifter. Obamas bedyranden att Affordable Care Act, Obamacare,garanterade att patienter skulle få behålla sina läkare fick "fyra Pinocchior", det värsta underbetyget, av tidningen Washington Posts faktagranskare.

Obama påstod också att ingen visste hur allvarlig lågkonjunkturen 2008 skulle bli. Ändå påpekade jag själv i anslutning till att Obama blev vald att "denna lågkonjunktur är helt speciell, betydligt djupare än de två kortvariga och lindriga nedgångar vi sett under de senaste tjugofem åren". Obama sade senare att han ångrat att han inte klargjort hur illa det skulle bli, för hade han gjort det skulle han kanske ha kunnat öka stimulansåtgärderna. Men om ingen vetat hur allvarligt det skulle bli, kunde han ju knappast ha kunnat varna för det tidigare?

Obama verkar helt lägligt ha glömt att budgetarna under hans första period gång efter annan förutspådde en tillväxt över 4 procent de närmast följande åren. Dubbelt upp mot det verkliga utfallet. Antingen hade Obamas rådgivare ingen realistisk uppfattning om det ekonomiska läget eller också var de överoptimistiska när det gällde hans politiks möjligheter. Numera lutar de sig mot den ifrågasatta teorin om "varaktig stagnation" för att förklara den svaga återhämtningen.

När Trump kom till makten ärvde han alltså en statsskuld som fördubblats under Obama, snabbt stigande räntor, samt kostnader för social- och sjukvårdsreformer utan täckning. Därför kommer Trumps största och djärvaste förslag troligen att hämmas av budgetsåtstramningar. Han har redan uteslutit ändringar i socialförsäkringssystemen. Och Trump och Republikanerna i kongressen har misslyckats med att ersätta Obamacare, och begränsa ökningen av utgifter för sjukvård. Den tillfälliga satsningen på försvaret försvinner i nästa budget och innebär en återgång till en otillräcklig nivå.

Skattereformen som Trump gjorde till lag i december förra året var en tidigareläggning av skattesänkningar. Den bidrar nu till att ekonomin växer, men de statliga intäkterna har inte hängt med. Växande underskott innebär olyckligtvis att det blir svårt att permanenta skattesänkningar för privatpersoner inom den närmaste framtiden.

Skulle ekonomin vända nedåt blir väljarna snabbare att klandra Trump än de varit med att ge honom cred för dagens boom. Presidentens ansträngningar för att knyta sitt namn till den blomstrande ekonomin gör det inte lätt för honom att då lägga skulden för motgångar på Fed, Demokraterna eller några andra.

Michael J Boskin är professor i ekonomi vid Stanforduniversitetet i USA. Han var ordförande i rådet för president George HW Bushs ekonomiska rådgivare från 1989 till 1993.