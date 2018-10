Skytten framträdde inför domstol i rullstol

Massmördaren Robert Bowers, som dödade elva judiska församlingsmedlemmar i en synagoga, framträdde under måndagen inför domare. Han rullades in i rullstol.

Säkerhetspådraget var rigoröst, med hundförare och prickskyttar utposterade utomhus.

46-åringen var iklädd blå tröja och gav få kommentarer under det tre minuter korta framträdandet. Han svarade enbart "ja" och "ja, herrn" på domarens formella frågor.

Han svarade att han förstod anklagelserna som riktas mot honom. Han anklagas på 29 punkter, varav flera har dödsstraff i straffskalan. Sedan fördes han bort till häkte utan möjlighet att friges mot borgen, enligt åklagaren Scott Brady.

Nästa förhör är planerat till på torsdag. Under tisdagen kommer USA:s president Donald Trump att besöka Pittsburgh. Han har fått viss kritik efter dådet, då hans första reaktion var att synagogan borde haft en beväpnad vakt utanför.

Vita husets pressekreterare Sarah Sanders säger att presidenten har fördömt rasism och hat i alla dess former.

Det var i lördags som Robert Bowers gick in i synagogan Tree of Life i Pittsburgh och under 20 minuter sköt ihjäl församlingsmedlemmar som bland annat var där för sabbaten. Elva personer från 54 till 97 år dödades.

Polisen hamnade i en eldstrid med mannen och flera poliser skadades, men slutligen kunde de tvinga honom att överlämna sig. Även den misstänkte ådrog sig skador under händelseförloppet.

Bowers skrev rasistiska och antisemitiska inlägg på nätforumet Gab, som liknar Twitter och som blivit populärt bland personer längst ut på högerkanten. Han talade om att judar begår ett "folkmord" och måste dö.

Gab var under måndagen offline eftersom deras webbhotell avbrutit samarbetet. På hemsidan går nu endast ett uttalande att läsa där man uppger att FBI och justitiedepartementet försetts med alla bevis som går.

Samtidigt kritiserar de medier som de påstår "smutskastar" forumet och skriver att "Gab försvinner ingenstans".