Sedan kopplingen mellan stigande koldioxidhalt och uppvärmd atmosfär gjordes har klimatrapporterna avlöst varandra. De ekonomiska krafter som medverkat till regeringars obefintliga respons i förhållande till rapporternas omfattning måste identifieras. För i skuggan av solskenshistorier om rena och förnybara energikällor, kvarhåller fortsatta investeringar oss i ett beroende av multinationella företag vars destruktiva verksamhet fortgår. Glappet mellan politikers verbala utfall och faktiska insatser kan ge den mest okunnige klimatångest och trots klimatmål lägger regeringen, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen, varje år 30 miljarder i subventioner till företag inom den fossila sektorn.

Regeringen uppvisar tecken på fossil abstinens när de försöker åla sig ur investeringar på klimatomställning genom att förespråka fossil gas som ett miljövänligt alternativ. Alla politiska partier utom ett är för en utbyggnad av Göteborgs hamn för att ta emot gas från USA vilken utvinns genom så kallad hydraulisk spräckning (fracking). Tekniken orsakar stor skada med jordbävningar, gasläckage som gör kranvatten och sjöar antändningsbara, förstörda ekosystem och stora metangasutsläpp som värmer klimatet snabbare än koldioxid. Utvinningsområdena ligger ofta långt ut på landsbygden och i ekonomiskt utsatta samhällen där myndigheter väljer att titta bort till förmån för regionens ekonomiska vinst. När till slut befolkningar organiserar sig eller myndigheter försöker stoppa eller reglera miljöförstöringen riskerar de stämmas av frihandelsavtalens klausuler.

Ekonomi och politik har tagits som gisslan av ett finanssystem som gör vad det kan för att hålla oss kvar i tron att oreglerade marknadskrafter ska fixa klimatet. Så länge aktieägarna är på gott humör kan globala företag med dagens ekonomiska logik profitera på bekostnad av människoliv och miljö. I väst klättrar företag på börsen när anställda sparkas eller löner dumpas. I utvecklingsländerna sparas pengar när miljöfarligt avfall dumpas eller korrumperade regeringar får ansvaret att tömma prospekt på boende. Så som Lundin Petroleum anklagas för att ha gjort 1997 när den sudanesiska regeringen å deras vägnar ska ha tvångsförflyttat 200 000 människor, bränt hus och jordbruk och dödat tusentals. Sex år senare och många miljoner dollar rikare lämnade Lundin Petroleum ett land i fullt inbördeskrig. Tack vare engagerade människor har nu regeringen gett klartecken att åtala topparna i Lundin Petroleum för brott mot folkrätten.

I slutet av augusti i år lämnade Frankrikes miljöminister Nicolas Hulot sin post då han upplevt sig motarbetad i sitt arbete med klimatfrågor. I ett uttalande pekade Hulot på faktorer som gjort hans arbete omöjligt, bland annat lobbyister och frihandelsavtal. Han poängterade också att om nödvändiga klimatåtgärder ska lyckas måste dagens ekonomiska system bytas ut. Till media ställde han de retoriska frågorna: ”Who would be efficient on his own? Where are my troops? Who is behind me?” Han fick svar från studenterna på några av Frankrikes mest respektabla universitet vilket ledde till att drygt 17 000 människor gick ut på gatorna för att kräva klimatomställning av regeringen. I sitt manifest deklarerade studenterna att de inte vill arbeta på företag som inte bryr sig om varken miljö eller människor i sin jakt på vinst.

Samma krafter som förhalat och motverkat klimatåtgärder de senaste 50 åren fortsätter att påverka folkvalda politiker och opinionen genom tankesmedjor, pr-byråer, politiska tjänstemän och lobbyister som arbetar åt globala företag. Nicolas Hulot pekar på dessa aktörer som stora hinder och vi bör alla lyssna på honom.

Med dagens oreglerade lobbyism riskerar miljöskadliga industrier vara med och påverka politiska beslut vars avsikt är att reglera dem - från nationell till lokal nivå.. Vi behöver ett lobbyregister som utformas för att öka förtroendet för folkvalda och som breddar lobbyutrymmet där samhällsintressen som drivs av andra frågor än profit blir hörda. Det står också en kö av företag med klimatvänligare agendor och miljötekniska lösningar i kulisserna och väntar på att bli tagna på allvar.

Stämningsklausulerna i frihandelsavtalen som avser att skydda vinsterna hos storföretagen måste reformeras så att de inte längre kan användas för att stoppa nödvändiga insatser för att skydda människor, miljö och klimatmål.

Vi har inte tid att låta oss luras i ytterligare femtio år. FN:s senaste klimatrapport ger oss tio år att ställa om för att undvika irreversibla dominoeffekter på klimatet. Tio år är en mycket kort tid i mänsklighetens historia och i princip allt står och faller på hur vi väljer att agera nu.

Helena Wellberg

Helena Wellberg har drivit företag sedan 14 år inom konst, grafisk form och nu senast mode. Hon är samhällsintresserad och inspireras av historia, människor och de många utryck och utmaningar vi lever och står inför.