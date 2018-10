Bon Jovi: Alltid härligt att spela i Sverige

De har spelat ihop sedan de var 16 år och drar snart ut på ytterligare en världsturné. Men än har Jon Bon Jovi och David Bryan inte tröttnat på varandra. – Vi lever ett mindre kaotiskt liv nu än när vi var unga och spelade 240 dagar om året, säger Jon till TT.

1983 vann en 21-årig Jon Bon Jovi en tävling för osajnade artister och satte ihop bandet som skulle göra avtryck i musikhistorien med låtar som "Livin' on a prayer" och "It's my life". Nu, 35 år senare, ger sig Bon Jovi sig ut på en internationell turné, som bland annat landar i Stockholm den 5 juni.