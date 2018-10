Dubbel seger i Portugal för Uppåkra IF

Det kunde knappast ha gått bättre för tjejlaget i Uppåkra IF, när de spelade i Lisbon Football Youth Cup i helgen. Laget vann samtliga matcher som de spelade, och tog hem guld både på lördagen och söndagen.

Hela helgen har tjejerna i Uppåkra IF F02-03 spelat matcher mot olika portugisiska fotbollslag i ungdomscupen i Lissabon.

På lördagen ägde den större cupen rum.

Under söndagen var det sedan en till, lite mindre cup. Denna gång fick tjejerna bland annat möta ett lag från Portugals stora fotbollsklubb Benfica.

– Det var när vi var som mest slitna och trötta. Ändå lyckades vi vinna mot dem med 2-1, säger tränaren Anders Ohlin.

Julia Nilsson Jernqvist är en av spelarna i laget:

– Det känns helt obeskrivligt. Vi var riktigt glada på bussen hem och kysste pokalen och spelade "We are the champions".

Varför gick det så bra för er?

– Vi har väldigt bra lagkemi, jag tror viljan som lag kan spela roll. Men i allmänhet är vi ganska duktiga fotbollsspelare.