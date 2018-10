Ett ord på vägen från David Crosby

Veteranen visar inga tecken på att tackla av.

David Crosby SINGER-SONGWRITER. Here if you listen

I've been thinking of dying / And how to do it well sjunger 77-årige David Crosby i låten "Your own ride", och mina tankar går till hur Warren Zevon med albumet My ride's here" året före sin död bearbetade det oundvikliga. Men detta är något annat. Framför allt handlar låten om livsval, om artistens och andras, liksom om eftermälet. Vad gjorde du?

Den fullmogne Crosby fyllde sitt fjärde album på lika få år med låtar om skolskjutningen i Florida tidigare i år, om ett Venedig som kämpar med att hålla kupolerna över vattenytan, och om matriarkatet. Den gamle karlakarln tycker att detta är att föredra; Save me from myself sjunger han i "Other half rule".

Nya plattan har spelats in med samma gäng som gjorde den närmast ambienta "Lighthouse" från 2016. Denna är snäppet vassare, och den är rätt annorlunda: ett tydligt och nästan jämställt grupparbete, där Becca Stevens, Michelle Willis och Snarky Puppys ledare Michael League interagerar med Crosby på alla nivåer. De flesta låtar har de fyra skrivit ihop, men Willis ensam har skrivit "Janet" som är den låt som allra tydligast anknyter till Joni Mitchell. Crosby själv hörs ändå över hela linjen: i den drömskt svävande harmoniken liksom i flera kristallklara melodier.