Under rubriken ”Män, män, män, män” och under bilder på sex glada herrar får vi den 25 oktober information om hur valet gått i Lund. Endast karlar har befunnits lämpliga att leda staden. Några av dem har intervjuats om detta sakernas tillstånd och då framgår det att de alla anser att det är beklagligt och det uteslutande råkar bli just detta ensidiga urval som ska representera vår stad.