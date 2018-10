Klart med nyinspelning av "Bonnie & Clyde"

En ny film om det ökända rånarparet Bonnie Parker och Clyde Barrow är på väg att spelas in, skriver Variety . Huvudrollerna kommer att spelas av Chloë Grace Moretz, känd från "Kick-ass" och den amerikanska versionen av "Låt den rätte komma in", samt brittiske Jack O'Connell, som spelat i "This is England" och "Skins". Filmen kommer att regisseras av den spanska regissören Kiké Maillo.