Svar till Christer Hjort, Sydsvenskan 24 oktober.

Tack för ditt engagemang. Det är väldigt tråkigt att höra att du tycker att du inte blivit tillräckligt informerad. Vi tar det alltid på stort allvar när vi får feedback om att vi inte lyckas nå ut med tillfredsställande information. Just därför har vi många insatser på gång för att bli ännu bättre på att informera våra kunder i stört läge. Och just när det gäller avstängda och tillfälliga hållplatser finns information alltid på plats. Här kommer svar på de frågor du tagit upp i din insändare.

Varför förser man inte tillfälliga hållplatser med information om vilka bussar som stannar där?

Vi har väldigt tydliga direktiv när det gäller skyltar, som vi kallar anslag, vid hållplatsen. På en stängd hållplats skriver vi under vilka datum den är stängd, anledning till att den är stängd, vilka linjer som flyttas samt vart vi hänvisar resenären. På den tillfälliga hållplatsen bekräftar vi att linjen stannar här i vilken riktning den går och under vilka datum det gäller. Anslagen är antingen i storlek A3 eller A4 och sitter i det här fallet på själva stolpen. Vi har nu dubbelkollat och fått bekräftat att dessa anslag suttit på stolpen på den tillfälliga hållplatsen mitt emot Malmborgs på Clemenstorget under höstens stora omläggning på Lund C. Vi uppmanar dock alltid våra kunder att titta noga på de skyltar som sitter på stolparna. Även om det i vanliga fall ”bara” står tidtabeller här så finns det alltså ofta viktig information här när det gäller omläggningar.

Varför finns det ingen information i anslutning till tidtabellen på nätet om omläggningarna?

Även här finns information för den som behöver. När man söker sin resa i vår app eller på hemsidan syns en anmärkning under ”info” följt av en kort text som beskriver att hållplatsen är stängd/flyttad och varför. Vid större och längre omläggningar har vi möjlighet att påverka resenärens sökning på hemsida/app genom att lägga till alternativa resvägar till den ordinarie. Vid väldigt omfattande omläggningar lägger vi också ut information som en nyhet på vår hemsida.

Varför visar bussens digitala skyltar inte rätt körväg?

Informationen på skärmarna ombord ändras tyvärr inte bara med en knapptryckning. Det är tyvärr både tidskrävande och omständligt. Därför ändrar vi bara i de här tidtabellerna när det gäller omläggningar som varar mer än en månad. Men vi arbetar just nu på att ta fram nya lösningar så att våra kunder kan få rätt information även inuti bussen. I nuläget informerar vi dock via ”infotainment” - den skärmen som i vanliga fall visar väder, nyheter och restips. Här går vi ut med trafikinformation som beskriver att en omläggning pågår och hur våra kunder berörs.

Än en gång tack för ditt engagemang och din input till hur vi kan bli ännu bättre när det gäller information till våra resenärer. Det betyder mycket.

Mikael Rosengren

Affärschef affärsområde Buss, Skånetrafiken