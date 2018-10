Domarval speglar debatt om rasism i USA

Republikanen Tom Parker, som siktar på posten som chefsdomare i Alabamas högsta domstol, har bland annat fotograferats med ledare för vita nationalistorganisationer – men förnekar kraftigt att han själv hyser sådana åsikter.

– Jag är ingen vitmaktanhängare. . . Jag är en entusiastisk historiker och jag älskar att delta i evenemang där historiska händelser återskapas, säger Parker till TT vid ett ballongprytt evenemang för partikamrater i staden Birmingham.

Det förklarar enligt Parker varför han 2004 delade ut sydstatsflaggor på en begravning av änkan efter en man som deltog i inbördeskriget på 1860-talet, något som bland annat nyhetsbyrån AP skrev om. Den historiska flaggan ses av många i USA som en symbol för rasism, eftersom sydstaterna under kriget bland annat stred för att behålla slaveriet. Parker säger att han förvisso stött på medlemmar av den nationalistiska sydstatsorganisationen League of the South, som deltog i fjolårets högerextrema manifestation i Charlottesville, men understryker att han själv inte är medlem.