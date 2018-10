Särlingen Verner Boström skapade en djupt fascinerande språkvärld

Verner Boström BOKEN. Länder. Samlade dikter 1965-1972. Black Island Books.

”Jag tror att ingen före mig har tvingats fördjupa sig i sin konst som jag gör.” Så säger Klingsor i Torgny Lindgrens roman med samma namn, stillebenmålaren som om och om igen avbildar samma motiv utan att någonsin utvecklas som konstnär.

Om Verner Boström (1896-1982) från Lappträsk inte bevisligen varit en verklig person, skulle man lätt ha kunnat tro att han var hämtad ur en roman, varför inte av Torgny Lindgren. En norrbottning bosatt i en enslig stuga utan elektricitet, som cyklade runt i trakten och försökte prångla ut sina dikthäften, sammanlagt 23 stycken, och någon gång blev en notis i lokaltidningen.

Men Boström var inte bara en särling med en kufisk livshistoria: han skapade en djupt fascinerande språkvärld, monomant repetitiv och suggestivt rytmisk, på samma gång modernistisk och arkaisk.

2006 gavs hans samlade dikter ut i en numera slutsåld utgåva, sedan dess har ytterligare 18 dikter upptäckts. I den utvidgade nyutgåvan av ”Länder. Samlade dikter 1965-1972” har efterordet skrivits av Johan Jönson, som byggde upp sin senaste diktsamling ”dit. dit. hään” kring en sampling av Verner Boströms verk.

Från första häftet, ”I minnet lyser tiden”, till det sista, ”I tider med tiden lyser i tider”, varierar Boström ett fåtal ord, med små förskjutningar: ”Tider plägar i tiden lyser”, lyder en typisk rad. I sina snudd på abstrakta visioner kan han här och där kasta in vardagsföremål från en modern värld: en telefon, en radio, trafik. Annars tycks poeten som var besatt av tid själv ha stått helt utanför tiden. Kanske var det starkt begränsade ordförrådet just ett sätt att istället för att röra sig framåt borra sig djupare och djupare in i sin konst.

Under sin levnad fick Verner Boström troligen aldrig en enda recension, men nu om någonsin ligger tiden för honom.