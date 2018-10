TPP på väg att införas

Fakta

Det så kallade Stillahavsavtalet – omdöpt till CPTPP – har blivit en symbol för kampen mot den växande amerikanska protektionismen under president Donald Trump.

I CPTPP ingår Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam.

CPTPP står för The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Det övergripande och progressiva avtalet för partnerskap över Stilla havet).