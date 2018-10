Det är med förfäran, men sorgligt nog med föga förvåning, jag sedan 2017 följt #metoo- och den senare #timesup-rörelsen.

Det har talats en del om mäns strukturella våld mot kvinnor. Maktmissbruk som går hand I hand med white privilege. På Yale Law School i USA sprayas ord från Dr. Fords vittnesmål mot domaren Brett Kavanaugh på väggarna och i Sverige håller Lunds universitet kursen ”Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid” till vårterminen. Men detta är inte tillräckligt. För som man brukar säga: våld föder våld.

Systematiskt och strukturellt våld måste belysas och bekämpas inifrån. Det krävs lagtillägg. Jag hyllar Sveriges nya sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Det är ett oerhört viktigt steg framåt. Men det räcker inte.

Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer, står det på Operation Kvinnofrids hemsida. Men var i lagen nämns termen ekonomiskt våld? Om när din partner förfogar över din ekonomi och kanske rentav missbrukar den - utan att du egentligen vill det och utan att du godkänt det - men är för rädd för att berätta något för någon. För rädd för att lämna hen.

Mäns ekonomiska våld mot kvinnor är, som så väl skrivet av brittiska Women’s Aid om financial abuse, ett hinder - en barriär - för att lämna: brist på tillgång till ekonomiska resurser är en anledning till att många kvinnor känner att de inte har något annat val än att stanna hos våldsutövaren.

Ekonomiskt våld innebär ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det är ett uttryck för kontroll- och maktbehov över den andre partnern. Det kan handla om allt från att bli ifrågasatt för inköp till att partnern tvingar dig att skriva på sms- eller banklån men sedan aldrig lämnar tillbaka pengarna till dig.

Den våldsutövande parten kan också hindra sin partner från att vara eller bli självförsörjande genom att hindra sin partner från att slutföra en pågående utbildning eller från att få eller att ha kvar sitt arbete.

Dessvärre finns det paralleller mellan sexuellt och ekonomiskt våld. En man kan tvinga kvinnan att ha sex utan kondom för att på så vis försöka få kvinnan gravid. Därmed riskerar hon att bli desto mer beroende av mannen i förhållandet hon redan har så svårt för att lämna på grund av rädsla för den andra partnern. Rädslan kommer oftast till följd av en längre tids hot och isolering.

Tidigare riksdagsledamoten Carina Häggs motion till riksdagen från 2007 som kammaren kom att avslå hänvisar till en rapport utgiven av Umeå Universitet 2006 där kostnaden för en mans våld beräknas till 2,5 miljoner kronor. Hägg (S) skriver vidare att kostnaden måste ställas i relation till ekonomiskt stöd till förebyggande insatser och direkt ekonomiskt stöd till den våldsutsatta kvinnan. Ja, det borde den.

I Storbritannien lovade premiärminister Theresa May redan i mars i samband med Storbritanniens nya domestic violence bill tuffare straff för de som utövar ekonomiskt våld.

Men vilken institution eller myndighet skall på allvar tala om och bekämpa ekonomiskt våld i Sverige?

Nu, flera år efter Carina Häggs motion till riksdagen, har Sveriges regering som självutnämnd första feministiska regering utlovat en miljard kronor i regeringens första globala jämställdhetsstrategi. Sida har fått i uppdrag att under perioden 2018–2022 fördela pengarna till insatser inom jämställdhetsområdet.

Mitt förslag är att Sida satsar en del av budgeten på utbildning av personal inom vård och omsorg samt skol-, polis- och rättsväsendet. Kvinnolobbyn och Sida bör lobba för tillägg I lagen för att på så vis öppna och förenkla polisanmälningar om ekonomiskt våld. Öppna för informerande och debatterande seminarier och se till att ekonomiskt våld får en egen sida i Operation Kvinnofrids broschyrer som bör spridas till bland annat vårdcentralernas väntrum.

Det är ett faktum att ekonomiskt våld förstör liv.

Och nu är det som så att the time is up.

Alexandra Hummingson

Alexandra Hummingson bor i London och är människorättsförsvarare, kompositör, röstskådespelare och konstnärlig ledare