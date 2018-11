Attentat, The Dublin Legends och Hirasawa till Victoria i vår

Punkbandet Attentat, irländska The Dublin Legends och popsångerskan Maia Hirasawa är alla klara för konserter på Victoriateatern i Malmö i vår.

På torsdagen släpptes biljetterna till Victoriateaterns vårprogram och det blir ett program i samma anda som de tidigare säsongerna. Många av artisterna har besökt Victoriateatern tidigare och återvänder. Det blir även en hel del världsmusik, jazz och folkmusik.

Malmöbandet Cure-A-Phobia inleder säsongen den 18 januari med en releasekonsert för nya albumet ”Regeneration”. Efter det följer bland annat en tredagars Django Reinhardt-födelsedagsfest med ett band om dagen den 24–26 januari och en tvådagars hyllning till Duke Ellington och Count Basie med Stockholm Swing All Stars den 30–31 januari.

Den 1–2 februari blir det två konserter Göteborgspunkbandet Attentat som firar 40-årsjubileum och den 4–5 februari kommer The Dublin Legends som innehåller medlemmar ur fd The Dubliners. I februari kommer även bland andra Per Tengstrand, Lelo Nika Septet, Goran Kajfes Tropiques, Malena Laszlo & Magnus Skogsberg Tear, Väsen, Pierre Swärd & Lagaylia Frazier, Bror Gunnar Jansson, indiska flöjtisten Shantala Subramanyam, Ida Bang & The Blue Tears, Frida Selander och komikern Martin Svensson.

I mars blir det uppträdanden av bland andra Lars Demian, Østergaard Art Quartet, Snorre Kirk & Stephen Riley, Quilty, West of Eden, Stella Chiweshe, Daniel Lemma, marockanska Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, sydafrikanska Bonita och svenska popsångerskan Maia Hirasawa. Den 8–9 mars är det dags för den årliga Fjellisgalan med utdelning av Fjellisstipendiet.