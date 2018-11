Efter återföreningen – Popsicle kommer till Malmö i vår

I början av året kom nyheten att 90-talsbandet Popsicle skulle återförenas med spelningar i Göteborg och Stockholm. Nu står det klart att indierockbandet dessutom gör en spelning i Malmö nästa år. Den 9 mars intar de Kulturbolagets scen.

Popsicle debuterade 1992 med albumet ”Lacquer” och strax därpå kammade de hem en Grammis för Årets rock.

Under 90-talet släppte de albumen ”Abstinence”, ”Popsicle” och ”Stand Up And Testify” och gjorde succé med låtar som ”Sunkissed”, ”Hey Princess” och ”Not Forever”.

Bandet lade ner efter en Japanturné 1999 och återvände för en avskedsspelning på Cirkus i Stockholm 2005.

I början av 2018 kom nyheten att bandet skulle återförenas och göra en spelning på Gröna Lund. Därefter följde spelningar på Liseberg och festivalen Way Out West i Göteborg – och en utsåld spelning på Nalen i Stockholm i oktober.

Nu står det klart att Popcicle även kommer till Malmö för en spelning. Den 9 mars kommer de till Kulturbolaget. Biljetterna till konserten släpps den 5 november.