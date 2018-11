En skattehöjning på 36 öre behövs i Lund nästa år – och dessutom måste skatten höjas igen om några år. Det menar Feministiskt initiativ, första oppositionsparti som presenterar sitt budgetförslag.

I måndags lade Lunds nya styre, bestående av de fyra borgerliga partierna och Förnyalund, sitt budgetförslag för 2019.

Budgeten ska diskuteras på kommunstyrelsemötet på onsdag i nästa vecka och fastställas av kommunfullmäktige den 29 november.

Det nya styret har inte egen majoritet i kommunfullmäktige och de fem partier som inte ingår i styret planerar alla att lägga egna budgetförslag.

Minsta oppositionspartiet Feministiskt initiativ är först ut.

Fi-budgeten är en uppdaterad version av den budget som partiet lade tidigare i år. Precis som då tar partiet bort hälften av de besparingskrav som ligger inbakade i själva grunden för budgeten

Samtidigt vill Fi höja skatten rejält – 36 öre per intjänad hundralapp nästa år och ytterligare 10 öre år 2021.

Anledningen till den extra skattehöjningen år 2021, en höjning som är ny sedan förra versionen av budgeten, är att Fi nu helt har tagit bort besparingskraven på barn- och skolnämnden. Eftersom de tänkta besparingarna ökar för varje år skulle det annars saknas pengar år 2021.

– Det är jättemycket av kärnverksamheten som påverkas om den nämnden inte får sin verksamhet fullt finansierad. Till exempel måste 45 eller fler tjänster sägas upp, säger Dmitri Ivanov (Fi).

Bland övriga nyheter i Fi-budgeten jämfört med partiets tidigare version finns att man mer än fördubblar pengarna tänkta för ensamkommande som har bedömts vara över 18 år och som befinner sig i asylprocessen. Totalt avsätter Fi för detta nästan 4 miljoner kronor, den summa som hjälpen beräknas kosta socialnämnden

Däremot stryker Fi extrapengar till härbärge åt EU-migranter, med motiveringen att det idag inte finns någon ideell organisation som kan utföra det uppdraget. Fi vill dock att kommunen ska ha en ”tak över huvudet”-garanti, som även inkluderar EU-migranter, och partiet kan komma att återigen begära extrapengar till ett härbärge.

– Ifall till exempel Crossroads hittar en lokal för ett härbärge, så kommer vi definitivt att yrka på en tilläggsbudget under kommunfullmäktige för den typen av verksamhet, säger Dmitri Ivanov.

Fi vill plocka ut 32,2 miljoner kronor mer från energibolaget Kraftringen, men avskaffa vinstuttaget från LKF helt.

Fi-budgeten slutar på plus 66,7 miljoner kronor under 2019, långt under kommunens finansiella mål, men bättre än styrets 29,6 miljoner kronor plus.