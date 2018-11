Moa Berglöf: Omfamna vännerna på nätet.

Jocke och Jonna fick barn och vi grät ikapp, min dotter och jag. Vi var inte ensamma: 185 000 personer har hittills gillat Instagrambilden från i söndags på de lyckliga föräldrarna och den rödrosiga bebisen.

Influerare, gamers, youtubers. Det är som att plötsligt ha fått nya familjemedlemmar. Säg hej till Tova Helgesson, nittonåringen från Kävlinge som har 400 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal. Vänj dig vid skämten från humortrion I Just Want To Be Cool, 800 000 prenumeranter. Mys med Jocke och Jonna, de starkast lysande stjärnorna på sociala medier-himlen, som snittar en halv miljon tittare per videoklipp och är så populära att till och med hushållets hundar kvalar in på Medieakademins lista över mest inflytelserika på Instagram.

Som alla nya fenomen har förstås också det här ifrågasatts, ofta slentrianmässigt, alltid kategoriskt. Varför ska man sitta och titta på någon okänd som babblar in i kameran? Varför spelar ungarna onlinespel – eller ännu värre tittar på filmer där någon annan spelar onlinespel – när de kan läsa böcker, vara ute och leka? Vad är det egentligen för förebilder att ha?

Att avfärda snarare än att försöka förstå sig på nya intresseströmningar i de yngre generationerna har förvisso alltid varit ett av vuxenvärldens sömnigaste privilegier. "Tänk hur vi föräldrar hade förfasats över boken om den hade skapats efter att vi först använt iPad och datorspel i några hundra år", skrev debattören Johan Norberg i en krönika om det famösa uttrycket skärmtid för några år sedan. "Det må se ut som om människor har förlorat sig i en maskin när de stirrar ned i mobilen i stället för på dig" fortsätter han, "men från andra sidan är det inte en maskin där – det är människor, idéer, drömmar och banaliteter, glädje och sorg."

En undersökning i min egen lilla krets av Youtube-tittande barn ger samma svar. Lockelsen ligger i människan på andra sidan, i variationen mellan tilltal och budskap, i växlingen mellan humor och allvarsamma ämnen. Som i helt vanliga relationer, alltså.

Varför behöver de här nya medievanorna och förändringen i mediekonsumtion förstås? För att det trots allt finns baksidor, som inte handlar om att unga får en orimlig bild av vad de kommer att kunna försörja sig på i framtiden när de ser influerare dra in miljoner i intäkter, eller blir fördummade av för mycket tid framför skärmen.

Det stora problemet är bristen på källkritik och på reflektion kring vad som kommuniceras till en halv miljon unga svenskar. I kombination med avsaknaden av redaktörskap – vad ska publiceras, vad ska inte – är det här en utmaning för långt fler än bara nätverken som organiserar influerare eller mediehusen som tillhandahåller plattformarna.

Ett trendigt ämne på youtube just nu är filmer om konspirationsteorier. Det är mörkade händelser hit och Illuminati dit, levererat till stora följarskaror som inte bara sväljer budskapet utan också för det vidare. Hur pratar man med barnen om det när online-auktoriteten har större förtroende?

Ett annat stort diskussionsområde på nätet är psykisk ohälsa, där flera av de största influerarna har varit öppna med sina långvariga problem. Hur hanterar man att barnen blir bekymrade och oroliga att det ska drabba någon närstående?

Det finns inga enkla svar. Men att föraktfullt avfärda hela fenomenet bidrar inte till att finna dem.