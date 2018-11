Skellefteå bröt förlustsviten

Skellefteå var på väg mot klubbens sämsta svit på nio år. Då ordnade lagkapten Jimmie Ericsson förlängning – och där såg Emil Djuse till att fullborda vändningen som bröt den sju matcher långa förlustsviten. – Det känns jäkligt starkt, sade Djuse till C More.

I våras nådde Skellefteå sin sjunde SM-final sedan 2011, varav två har slutat med guld. Till den här säsongen blev Tommy Samuelsson nygammal huvudtränare i Skellefteå, men under hösten har han haft en del att fundera på.

Inför bortamötet med Färjestad hade Skellefteå sju raka förluster – och efter den första perioden hade Färjestad ledningen med 2–0. Då var Skellefteå på väg mot en åttonde raka förlust, en negativ svit som klubben inte har haft sedan i slutet på 2009.

Detta trots att Färjestad saknade åtta spelare och kom till spel med ett ungt lag.

Tommy Samuelsson efterlyste ett rakare spel. Och han fick utdelning direkt. Mathis Olimb reducerade i powerplay och Skellefteå totaldominerade stora delar av perioden. Men det sista lilla saknades, och med mindre än en minut kvar av tredje perioden ledde Färjestad alltjämt med 2–1.

Då klev lagkaptenen Jimmie Ericsson fram och kvitterade, och bara 1.34 in i förlängningen avgjorde alltså Emil Djuse.

Skellefteås första seger sedan den 2 oktober.

– Det har varit en tuff period på slutet med många jämna matcher där vi har gått på pumpen. Det känns jäkligt starkt att gå in och ta den här tvåan som vi behöver, sade Djuse till C More.

Färjestads tränare Johan Pennerborn:

– Det är klart att det är en tuff avslutning på matchen när vi har 2–1 på tavlan, sade han till C More.

– Men när jag har lugnat ner mig lite så... Med laget vi har i dag, vi får ändå en poäng.