Tre viktiga poäng för Brynäs

Det var inte vackert. Men det blev en seger mot Mora (5–3) och tre poäng minst sagt viktiga poäng för Brynäs del.

Gävlelaget har haft en knackig säsong överlag men tog en stark 2–1-seger mot Djurgården för en vecka sedan. De två matcherna därefter har dock varit allt annat än starka.

En näst intill förnedrande 0–6 förlust hemma i lördags och ny tung förlust borta mot HV71 i tisdags (1–4) hade skickat Brynäs ner till nästjumboplatsen inför mötet mot Mora.

Dalalaget har inte haft någon höjdarsäsong heller så här långt, kom även de från två raka förluster och hade dessutom endast fem inspelade poäng i bagaget från de fem senaste matcherna.

Men det är på bortaplan som Mora har varit starkast samtidigt som Brynäs varit seriens sämsta bortalag under hösten så det var inte helt oväntat gästerna som inledde målskyttet halvvägs in i första perioden då Mathias Bromé fick stå ostörd vid bortre stolpen och vinkla in pucken till 1–0.

Brynäs lyckades dock kvitterat i slutet av första genom defensive backen Marcus Ersson.

Och det var just de något sällsynta målskyttarna som länge höll liv i matchen för Brynäs del.

Erssons mål, ett stenhårt direktskott som susade förbi en skymd Isak Wallin, var Brynäsbackens blott andra fullträff i SHL i karriären.

När Moras Matt Bailey gett gästerna ledningen även i andra perioden efter bara 45 sekunder, var det tredjekedjans Ludvig Nilsson som klev fram och kvitterade.

24-åringen kom in på lån till Brynäs från HockeyAllsvenska Almtuna förra säsongen, gjorde ett mål på åtta matcher då och därmed sitt andra i karriären nu mot Mora då han tryckte in en retur till 2–2 några minuter in i mittenakten.

Den tredje perioden blev fartfylld och målrik med fyra fullträffar till. Tre för Brynäs och ett ett inbombat kanonskott för Mora av Adam Masuhr.

Gävlelagets segermål (4–3) var för övrigt av det mer udda slaget då Brynäsforwarden Jesper Boqvist tog ett skott från sidan som prickade ribban innan pucken studsade via stolpen rätt ner framför forwardskollegan Nicklas Danielsson som forcerade in returen.

Med 25 sekunder kvar till full tid förseglade sedan Johan Alcén matchen med sitt 5–3 mål i tom bur.

Brynäs lämnade i och med segern den allra nedersta delen av tabellen medan Mora nu är jumbo.