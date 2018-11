Boots Riley: "Många i USA vill ha socialism"

En antikapitalistisk Hollywoodfilm? Med sin skruvade regidebut "Sorry to bother you" har vänsteraktivisten och rapparen Boots Riley lyckats göra det till synes omöjliga. "Men vi i USA är faktiskt mycket mer radikala än vad det verkar när man ser våra ledare och våra medier", säger debutregissören.

I maj publicerade New York Times Magazine ett långt reportage med rubriken "How Boots Riley infiltrated Hollywood".

Många i USA har höjt på ögonbrynen över att regissören, mest känd som frontfigur för hiphopbandet The coup, har lyckats baxa sin debutfilm "Sorry to bother you" ända till biograferna, genom filmbolaget Annapurna Pictures. För Boots Riley är en främmande fågel i Hollywood – en radikal vänsteraktivist – och hans film ett rasande angrepp på det kapitalistiska systemet. När såg du exempelvis senast en amerikansk komedi som handlade om fackföreningar och strejker?

– Fast sådana filmer görs knappt någonstans i världen nuförtiden, och jag vet eftersom jag ser mycket utländsk film. Inte ens i franska filmer – trots att de strejkar så mycket där, säger Boots Riley på telefon från hemstaden Oakland, Kalifornien.

Samtidigt är skildringen av en strejk på ett telefonförsäljningsbolag ett av de mest realistiska inslagen i den utflippade dystopiska komedin där ett Amazon-liknande jätteföretag, WorryFree, håller sig med slavar och genmodifierad arbetskraft.

Boots Riley säger att han mycket medvetet har lindat in budskapet i en underhållande och skruvad form, för att undvika plakatviftande. Den metoden har han också använt sig av i The coup. Ett exempel är låten "Ass-breath killer", som handlar om ett magiskt piller som får anställda att sluta kyssa chefens bak.

– Om du gör en porrfilm med ett antikapitalistiskt budskap så är det få som först tänker på budskapet. Det är samma sak med "Sorry to bother you". Det folk lägger märke till är galenskaperna och senare inser de vad den egentligen handlar om, säger Boots Riley.

– Vår musik har alltid analyserat klassamhället och innehållit revolutionära idéer. Men vi har mest fått uppmärksamhet för formen, vilket jag tycker är bra.

Att intervjua Boots Riley visar sig mer bli en monolog än ett samtal. Han håller en smärre föreläsning för mig om hur vänsterrörelsen har utvecklats i USA under 1900-talet. Skillnaden mellan då och nu, menar han, är att de stora sociala reformerna, exempelvis The new deal på 1930-talet, berodde på att arbetare visade sin reella makt.

– Demonstrationer var verkligen styrkedemonstrationer där man sa "vi kan lägga ner en hel fabrik". Nu ägnar sig vänstern över hela världen åt spektakel istället. Man samlar en massa människor som ropar slagord, men sedan vet man inte vad man ska göra mer. Det enda sättet som det kan bli revolution på är om arbetare organiserar sig och strejkar.

Många i Europa blev nog ganska förvånade över Bernie Sanders framgångar.

– Hans framgångar förvånade många amerikaner också. Men det är för att tidningarna rapporterar om andra saker. Vi i USA är faktiskt mycket mer radikala än vad det verkar när man ser våra ledare och våra medier. Det är väldigt många amerikaner som vill ha ett socialistiskt samhälle. Men de röstar inte, för de ser ingen poäng med att göra det.

"Sorry to bother you" innehåller en vass satir riktad mot den nya tidens kapitalister från Silicon Valley som vill framstå som världsförbättrare och schyssta killar, mer din vän än din chef. WorryFrees ägare spelas av den hunkige och karismatiske Armie Hammer ("Call me by your name").

– Jag behövde någon som Armie som kan charma skjortan av dig, en trevlig kille, en som alla gillar. Någon som säger: "detta är ingen arbetsplats, det är en lekstuga där ni leker så att jag får pengar". Det försvårar klassanalysen.

Men Boots Riley tror för den delen inte att de nya kapitalisternas avsikter är onda.

– De tänker inte långsiktigt, utan mer "hur kan jag tjäna pengar just nu". Och de tycker att de gör världen en tjänst, även när de inte gör det. Så är det även i min film: alla tror att det gör något gott.