Mediastudio öppnade för barn: ”Fick sända nyheter om giraffer”

En nyhetssändning om giraffer, en serie självporträtt och en nyinspelning av en låt från favoritprogrammet på tv – det var slutresultatet när barn bjöds in till ”Mediakul” på Nordic Media House på Nydala.

Det är full fart under höstlovet för kompisarna Emelie Follin, 9, och Alma Albrechtsson, 10. Under ett stopp på Nordic Media House hann de både lära sig fota med digitalkamera, spela in en låt i musikstudion och testa på att sända egna nyheter.

– Mitt nyhetsprogram handlade om fakta om giraffer, säger Emelie Follin.

– Till exempel hur många halskotor de har. De har sju, precis som människor, säger Alma Albrechtsson.

Nordic Media House på Professorsgatan i Nydala jobbar med tv-, radio-, teater- och filmproduktion. Under höstlovet öppnade studion för barn som vill testa på olika mediarelaterade aktiviteter. Sång, fotografi, filmredigering, skådespel och egna nyhetssändningar är några av aktiviteterna som har gått att testa på.

Emelie Follin passade dessutom på att testa att spela in en låt i musikstudion. Det blev en låt på spanska från tv-programmet ”Soy Luna”.

– Det var lite läskigt först – då slog mitt hjärta jättesnabbt. Det stod tre personer utanför och lyssnade och jag hörde inte riktigt mig själv, säger hon.

– Men det är jättehäftigt att vara här, med alla instrument och att ta bilder var jättekul, säger Alma Albrechtsson som testade att fota med digitalkamera för första gången.

Men höstlovsaktiviteterna är långt ifrån slut för kompisarna. Emelie Follin och Alma Albrechtsson ger aktiviteterna väl godkänt innan de de lämnar studion för nya höstlovsäventyr i Lund.

– Nu ska vi till Botaniska trädgården och gå skattjakt, säger Emelie Follin.