Kultur

Sorry to bother you: Uppkäftigt om svart man med vit röst

"'Sorry to bother you' slår åt alla håll, inte bara mot uppenbara måltavlor som storföretag med sektliknande arbetsmiljö, kvasipsykologisk chefsjargong och tankedödande McJobb till skitlön", skriver Michael Tapper om rapparen Boots Rileys svarta science fiction-komedi.

Lakeith Stanfield spelar huvudrollen som telefonförsäljaren Cassius som klättrar i karriären när han börjar prata med en "vit" röst. "Sorry to bother you" är rapparen Boots Rileys debutfilm. Bild: Annapurna Pictures