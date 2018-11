"The crown"-skådespelare i skräckspel

Skådespelaren Pip Torrens, som spelade den korrekte Tommy Lascelles i tv-serien "The crown", kommer att medverka i Supermassives antologispelserie "The dark pictures". Torrens kommer att spela rollen som "The Curator", som ska vara en hjälpande hand för spelaren.

Det kommande spelet i serien, "Man of Medan" kretsar kring fyra unga amerikaner som åker på dyksemester, med hopp om att hitta ett flygplansvrak från andra världskriget, men allt spårar ur när något levande följer med dem upp från vraket.

"Man of Medan" blir den första titeln i en serie fristående skräckspel som ska kombinerar olika klassiska kategorier av skräck så som hemsökta hus, vampyrer, zombies eller läskiga barn.

Till skillnad från de övriga spelen kommer "The Curator" att vara en återkommande figur som binder samman "The dark pictures".