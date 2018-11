Topplistorna: Robyn ny etta

Robyns comeback avspeglar sig direkt på topplistan. Hennes nya album "Honey" är veckans nya etta. Ny på albumlistan är också danska Lukas Graham. På singellistan klättrar Lady Gaga och Bradley Cooper upp till förstaplatsen med "Shallow".

Album:

1. (Ny) Robyn: "Honey"

2. (1) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (Ny) Lukas Graham: "3 (The purple album)"

4. (3) Khalid: "Suncity"

5. (2) Benjamin Ingrosso: "Identification"

6. (Ny) Peter Jöback: "Humanology"

7. (4) Molly Sandén: "Större"

8. (7) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (5) Eminem: "Kamikaze"

10. (8) XXXTentacion: "?"

11. (12) XXXTentacion: "17"

12. (10) Avicii: "Avici (01)"

13. (15) Fricky: "Aqua aura"

14. (13) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

15. (14) The Chainsmokers: "Sick boy... this feeling"

16. (Ny) Dree Low: "No hásta manana"

17. (24) Albin Lee Meldau: "About you"

18. (18) Hov1: "Hov1"

19. (16) Felix Sandman: "Emotions"

20. (Ny) Matz Bladhs: "Här och nu"

Singlar:

1. (3) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

2. (1) Ava Max: "Sweet but psycho"

3. (2) Zara Larsson: "Ruin my life"

4. (5) Dean Lewis: "Be alright"

5. (4) Post Malone & Swae Lee: "Sunflower"

6. (Ny) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Happy now"

7. (6) Victor Leksell: "Tappat"

8. (Ny) XXXTentacion & Lil Pump featuring Maluma & Swae Lee: "Arms around you"

9. (11) Lukas Graham: "Love someone"

10. (8) Marshmello & Bastille: "Happier"

11. (7) Kodak Black featuring Travis Scott & Offset: "Zeze"

12. (17) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

13. (14) Alan Walker & Sophia Somajo: "Diamond heart"

14. (12) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B: "Taki taki"

15. (10) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

16. (9) Asme: "No mercy"

17. (27) Rita Ora: Let you love me"

18. (23) XO Cupid featuring Maya Avedis: "True colors"

19. (25) Billy Eilish: "When the party's over"

20. (13) Lil Peep och XXXTentacion: "Falling down"

Källa: Grammofonleverantörernas förening