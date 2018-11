Tupacs ägodelar ställs ut i USA

Flera av Tupac Shakurs personliga tillhörigheter skänks till universitetet Temple i amerikanska Philadelphia. Bland föremålen finns en bucklig halsmedaljong som träffades av kulorna när rapparen skottskadades vid ett rån 1994, skriver Billboard

Samlingen ska visas för allmänheten i universitetets huvudbyggnad och innehåller även örhänget han bar på omslaget "All eyez on me" samt listor över outgivet material och handskrivna låttexter till singlar som "Ain't mad at cha" och "It aint easy".

Föremålen ingår i en större utställning om svartas situation världen över.

Tupac sköts till döds 1996 i ett ännu ouppklarat mord.