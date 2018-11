”Att det luktar hemma. Att man kan vara glad där, och ledsen”

Maria G Francke skriver en kärleksförklaring till Asien, en alldeles speciell restaurang.

Vi sitter och äter vår vanliga lördagslunch. Bun thit xao – en skål med risnudlar, grillat fläsk, grönsaker och örter och med dressing baserad på fisksås och lime. Hackade jordnötter på toppen.

Pinnarna tickar mot porslinet, slammer hörs från köket, dörrklockan plingar till.

In kommer ett stimmigt sällskap på fyra och slår sig ner vid bordet bredvid. De konfererar högljutt om vad de ska beställa och är uppenbarligen förstagångsbesökare. När faten kommer in på bordet uppstår ett mummel och de ber om jordnötter.

– Nej.

Langs röst är kort och bestämd men de framhärdar. De vill ha jordnötter.

– Nej! Passar inte till min mat!

Och så vänder hon bryskt och plöjer ut i köket.

Under meningsutbudet har jag och min man tittat varandra i ögonen, vi förstod liksom varthän det barkade. Nu går det inte att hålla inne fnisset längre. Det där med att kunden alltid har rätt är ingenting som gäller här.

Det är med krogar som med människor. Det är de som har en utpräglad personlighet som man ständigt fascineras av, och dras till.

Restaurang Asien, ett stenkast från Möllevångstorget i Malmö, är ett ställe det finns många historier om. Den viktigaste är att det var där som det vietnamesiska köket på riktigt introducerades för stadens invånare. Så småningom fick ryktet vingar och spred sig långt utanför stadens gränser.

För sisådär femton år sedan var Asien fortfarande en kinakrog. Lang Thi Be Tu och hennes man Ly To Lien lagade och serverade fyra små rätter och skopade upp glass som fick smälta bredvid den friterade bananen. Men på helgerna hade Lang börjat smyga in lite traditionella rätter från hemlandet Vietnam. I lokalen doftade det av kanel och stjärnanis. En A4 var instucken i den vanliga menyn och på den fanns det färska sommarrullar, friterade vårrullar, olika varianter av soppan pho. Till maten serverades kallt jasminte med pressad lime och massor av is.

Ibland knyts band mellan gästerna, ibland är man bara pappfigurer för varandra, del i en kuliss som skyddar mot omvärlden.

Längst inne vid toaletterna satt alltid en man med två glas på bordet – en stor stark, och ett litet glas med sprit. Han satt där varje lördag klockan tolv, år ut och år in. En dag var han plötsligt inte där och sedan såg vi honom aldrig mer. Ibland knyts band mellan gästerna, ibland är man bara pappfigurer för varandra, del i en kuliss som skyddar mot omvärlden.

Vi var några som hade för vana att äta lördagslunch där. Kretsen som älskade stället vidgades. Efter ett par år vågade Lang och Ly sluta laga svenskanpassad kinamat och gjorde om hela menyn till vietnamesisk, till sådan mat Lang vuxit upp med. ”Jag gör det hjärtat vill laga”, har Lang sagt. Fancy porslin och modern inredning var det inte tal om – maten var enkel och traditionell och så skulle atmosfären på restaurangen också vara.

När man tillbringar mycket tid på en och samma krog är det ofrånkomligt: man blir stammis. Tillhör inventarierna. Särskilt om man är en sådan som brukar dyka upp med exakt regelbundenhet. Plötsligt får man hjälpa till att tyda myndighetsbrev.

Jag och min man kan inte räkna gångerna vi har varit på Asien. Varje lördag går vi och handlar på och kring Möllevångstorget, varje lördag i åratal åt vi lunch där.

Vi brukar skoja om att våra kroppar är uppbyggda av bun thit xao. Ofta har vi kunnat äta mat som inte stått på menyn – som Lang har velat testlaga, eller bara något alldeles särskilt som egentligen var avsett för familjen. En gång när vi var lite tidiga och kom innan de hade öppnat satt innehavarna och åt sin frukost – en lös risgröt med mage och andra för oss lite ovanliga köttdelar. Lang bjöd in oss och frågade om vi ville ha. "Nej! Ät det inte!", ropade Ly och grimaserade vilt för att visa att vi inte skulle tycka om det. Givetvis tackade vi ja.

En del har upplevt servicen som lynnig. Barn som inte sitter stilla och tysta har inte varit helt populära på stället. Själv har jag blivit erbjuden skjuts hem vid oväder. Livet är inte rättvist.

En gång var vi där med en vän som utan att reflektera över det hällde ner massor av chilisås och hoisin i sin milda, lena soppa. Jag höll andan, men inget hände. Vi kanske var mänskliga sköldar som skyddade henne från en tillrättavisning.

Den kärva omsorgen om maten och stoltheten har smittat.

Att man kan äta samma rätt hundra, kanske tvåhundra gånger och att den till slut inte bara är god utan också blir något man hör intimt samman med.

Att ha varit på ett ställe så många gånger att man vuxit ihop med det. Att det luktar hemma. Att man kan vara glad där, och ledsen. Att man kan äta samma rätt hundra, kanske tvåhundra gånger och att den till slut inte bara är god utan också blir något man hör intimt samman med.

Asien finns kvar, men Lang och Ly lämnade verksamheten i månadsskiftet oktober/november. Meningen är att inte så mycket ska förändras men jag vet, du vet, vi vet – även om menyn förblir densamma och recepten överlämnas till de nya ägarna så kommer det inte att vara samma.

”Jag gör det hjärtat vill laga”. När Lang går ut ur köket tar hon sitt hjärta med sig. Och en del av mitt.