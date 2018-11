Christer Sjögren besviken på TV4

Fakta

Årets deltagare:

Linnea Henriksson: Har varit aktuell på den svenska musikscenen sedan 2010 då hon medverkade i "Idol". 2017 släppte hon albumet "Linnea Henriksson".

Christer Sjögren: Sångare i dansbandet Vikingarna mellan 1978 och 2004, som dessutom har gett ut närmare 20 soloskivor sedan 1989.

Louise Hoffsten: Släppte i år sitt 20:e album som artist, "Röster ur mörkret". Hon fick sitt genombrott 1993, samma år prisades hon både på Grammisgalan och Rockbjörnen.

Stor: Ulises Infante Azocar slog igenom med debutalbumet "Nya skolans ledare" och tilldelades bland annat en grammis i kategorin Årets hiphop/soul 2013.

Charlotte Perrelli: Vann Eurovision Song Contest 1999 med "Take me to your heaven". Vann även Melodifestivalen 2008, och har under karriären släppt nio studioalbum, samt varit aktiv som programledare och musikalartist.

Eric Gadd: Debuterade 1987 med albumet "Hello!" och står bakom klassiker som "Bara himlen ser på" och "Do you believe in me" och har Grammisbelönats tre gånger. Syns just nu i den egna krogshowen "OMG" i Stockholm.

Albin Lee Meldau: Slog igenom med låten "Lou Lou" 2016, innan dess har han bland annat varit gatumusikant. Debutalbumet "About you" kom tidigare i år.