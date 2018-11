Så fungerar extremvädret i "Just cause 4"

Hur gör man egentligen väder i ett spel? Francesco Antolini – som leder arbetet i kommande "Just cause 4", där tornador, snöstormar och blixtnedslag sveper över den öppna världen – reder ut hur man skapar kaoset.

"Just cause 4" är ett spel som liksom tidigare titlar i serien bygger mycket på fysik. Nästan allt du ser i spelet kontrolleras av de fysiska regler som byggs in i spelet, och hur de reagerar med varandra.