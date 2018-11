”Det finns en föreställning om att man ska vara frisk, man ska vara hel”

Fakta

Ålder: 30.

Bor: I Köpenhamn. Kommer från Stockholm.

Aktuell med: "Nora eller Brinn Oslo brinn", Ellerströms förlag. Har tidigare gett ut diktboken "Familieepos" tillsammans med Gordana Spasic.

Nästa bok kommer att vara: "En dansk-svensk spökhistoria om syskon."

Boktips om endometrios: "Ask me about my uterus" av Abby Norman.