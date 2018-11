Min kompis slog ut med armarna och skakade på huvudet. Kroppsspråket visade vad han tyckte om politikerna och deras krumbukter i regeringsfrågan: ”Vem bryr sig? De tänker ändå mest på sig själva. Och det verkar ju funka bra utan regering.”

Vårt samtal fick mig att tänka på det växande avståndet mellan väljare och politiker som börjar komma till uttryck på olika sätt. Partierna har färre medlemmar än tidigare. De har rört sig bort från folkrörelsetraditionen och blivit mer toppstyrda, mer av professionella kampanjorganisationer. Många av dagens ledande politiker gick in i politiken i tonåren. Sedan har de gjort karriär via ungdomsförbund och partianställningar. Det finns exempel som bryter mönstret, att folk har gått in i politiken från en vanlig yrkeskarriär, men det handlar om undantag. På det lokala planet har partierna ibland svårt att hitta folk. Här och var gapar stolarna tomma.

Distansen mellan väljare och politiker märks också i undersökningar. I våras lät Ipsos svenska väljare ta ställning till ett antal påståenden om politik och samhällsdebatt. Resultaten bekräftar att många väljare misstror politiken. Stora väljargrupper upplever att de styrande har tappat markkontakten och att de inte bryr sig om vanligt folks bekymmer. Upplevelsen av distans och avstånd är vanligare bland svenskar med kortare utbildning samt bland svenskar som röstar på Sverigedemokraterna.

27 procent av svenska väljare instämmer helt och 49 procent instämmer delvis i påståendet ”Politikerna har förlorat kontakten med dom de regerar och styr över”. Bland svenskar med kortast utbildning instämmer 45 procent helt och hållet, 41 procent instämmer delvis. Bland svenskar med högskoleutbildning instämmer endast 19 procent helt och 53 procent instämmer delvis. SD-väljare håller oftare med; 59 procent instämmer helt, 36 procent delvis.

31 procent instämmer helt och hållet, 45 procent delvis, i påståendet ”Det finns många viktiga problem i Sverige som partier och politiker inte bryr sig om”. Bland svenskar med kort utbildning instämmer 44 procent helt och hållet i påståendet, bland högskoleutbildade instämmer 22 procent helt. 64 procent av SD-väljarna tycker att påståendet stämmer helt och hållet.

Under de senaste åtta åren, en period med svaga minoritetsregeringar som inte kunnat bygga en majoritet i riksdagen, har förtroendet för politiken försvagats. Enligt Förtroendebarometern har andelen med förtroende för riksdagen minskat från 55 procent år 2010 till 38 procent idag. Under samma tid har förtroendet för de politiska partierna minskat från redan låga 22 procent till 17 procent.

Trots tappet så präglas Sverige fortfarande av relativt hög tillit till politiken jämfört med hur det ser ut i många andra västländer. Men det kan förändras. Förtroende tar lång tid att bygga upp men går snabbt att rasera. Något att tänka på i dessa regeringsbildartider.