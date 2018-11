Lågprisflyget Ryanair såg en 7-procentig ökning av resenärer i oktober jämfört med samma månad ett år före, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Trots att bolaget under månaden tvingades ställa in strax över 300 flyg, delvis kopplat till en strejk i Bryssel och svåra väderförhållanden, steg antalet resenärer till 12,6 miljoner. Under samma period i fjol var den siffran 11,8 miljoner, enligt lågprisbolaget.