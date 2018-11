Ny studie: Mariah Carey drottning av julmusik

Svenskar diggar julmusik – men när på året är det socialt acceptabelt att börja lyssna på klassiker som "Mer jul" och "White christmas"?

Svaret är geografiskt betingat. Enligt en ny undersökning av Spotify är ett land officiellt i "julfirande när julmusiken upptar över 2 procent" av landets totala musikströmmande. I Sverige sker detta redan i början av november, närmare bestämt den 12 november enligt statistik från 2017.

Trots att Sverige är snabba på bollen är det inget mot Filippinierna, som enligt studien börjar julfirandet redan i september. Argentina och Uruguay däremot föredrar att vänta ända tills den 25 december förrän juldängorna går varma i ljudsystemen.

Studien visar även vilka jullåtar som spelas mest frekvent utifrån land. Drottningen av julmusik tycks vara Mariah Carey som med hitten "All I want for christmas is you" inte bara är den populäraste jullåten i Sverige utan även internationellt – tätt följt av Whams julklassiker "Last christmas".

I Sverige lyssnas det även gärna på svensk julmusik. Populärast bland inhemska artister är Carola, Peter Jöback, Tommy Körberg och Sarah Dawn Finer.