Musikströmningsjätten Spotify meddelar att bolaget planerar att återköpa aktier för upp till en miljard dollar, motsvarande 9,1 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Återköpsprogrammet sjösätts från och med det fjärde kvartalet 2018 och löper till 21 april 2021.

Efter beskedet steg Spotifys aktie med 2,6 procent i förhandeln. Handeln med Spotify stängde under fredagen på 138,9 dollar per aktie på New York-börsen.