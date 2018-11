Idris Elba utsedd till sexigaste mannen

Skådespelaren Idris Elba har blivit utsedd till den sexigaste nu levande mannen av tidningen People magazine. "The wire"-stjärnans nya status uppmärksammades i "The tonight show with Jimmy Fallon", där Elba medverkade via satellit från London.

Till tidningen People sa han att utmärkelsen var en "ordentlig ego-boost".

– Först tänkte jag, aldrig i livet. Men så tittade jag i spegeln och kollade in mig själv och tänkte att "ja, du är ganska sexig i dag". Men för att vara ärlig så var det en härlig känsla, en rolig överraskning.

Idris Elba har på senare tid förekommit i spekulationerna om vem som ska ta över som James Bond efter Daniel Craig. Det har dock dementerats att han ska bli den nye 007 och just nu förbereder han för sin kommande medverkan i filmversionen av musikalen "Cats".