Indierockbandet Foals släpper nytt nästa år

Brittiska indierockbandet Foals släpper nytt album nästa år, rapporterar Music Week

Det kommande femte albumet spelas in som bäst – och blir uppföljaren till senaste plattan "What went down" från 2015. Nyligen bekräftade bandet även två festivalspelningar nästa sommar på Rock am Ring och Rock im Park i Tyskland.

Foals bildades i Oxford 2005 och har hittills släppt albumen "Antidotes", "Toal life forever", "Holy fire" och "What went down". I början på året meddelade basisten Walter Gervers att han lämnar bandet efter tolv år som medlem.