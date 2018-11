Pressad May samlar ministrar om brexit

Ett färdigt brexit-avtal den här månaden eller inget avtal alls? Rykten och taktiska positioneringar dominerade inför den brittiska premiärministern Theresa Mays veckomöte om brexit.

May samlade sin regering för ett veckomöte om brexit på tisdagen. Såväl konkreta avtalsfrågor som planer rörande hur man ska agera vid en "no deal" (avtalslös brexit) skulle enligt medieuppgifter tas upp. Enligt tidningen The Guardian planerade May även att understryka att hon vill få till ett utträdesavtal med EU under november.

Men för att få till det måste premiärministern få stöd av nordirländska DUP (Demokratiska unionistpartiet) och tisdagen hann knappt bli morgon innan en av partiets tio parlamentsledamöter, Jeffrey Donaldson, sade att han inte tror att det blir ett avtal. "Ser ut som att vi är på väg mot ett 'no deal'", skriver han på Twitter

Det meddelandet var troligen främst riktat mot Irland, vars företrädare på måndagen motsatte sig en så kallad backstop-lösning som britterna ensidigt kan dra sig ur. Båda länderna vill ha backstop som skydd eller garanti för att inte skapa en hård gräns på ön, men de vill ha olika villkor. En hård gräns bedöms kunna äventyra fredsprocessen.

Donaldson varnade i sin tweet för att det kan få svåra ekonomiska konsekvenser för Irland om "no deal" blir verklighet, underförstått att backstop på brittiska premisser är bättre för landet.

Senare under dagen håller den irländske premiärministern Leo Varadkar en frågestund i sitt parlament. Han lär då få kritik om att backstop-lösningen blir urvattnad om han tillåter att britterna ensidigt kan dra sig ur det avtalet.