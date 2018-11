Tullen: ”Väldigt god tillgång på kokain”

Fakta

Tillgången på kokain är betydligt mindre i Sverige än tillgången på cannabis och amfetamin, men den bedöms öka.

Kokainets andel av de totala narkotikabeslagen ökade från två till fem procent mellan 2012 och 2015.

Genom internetförsäljning når kokainet nu i större utsträckning utanför tätorterna, men drogen är fortfarande vanligare i storstäderna.

Enligt polisen är drogen starkt förknippad med krogmiljön, personer med god ekonomi och kriminella kretsar. Men användningen har på senare år blivit mer förekommande i yngre åldrar och i socioekonomiskt utsatta områden.

Merparten av kokainet kommer från Colombia, Peru och Bolivia.

Till Sverige kommer kokainet främst i småportioner via post- och kurirflödet till personer som beställt det via internet och i större partier via person- och lastbil.

Källa: Drogsituation Sverige, lägesbild 2013-2016 (rapport från Tullverket och polisen)