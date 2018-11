Ida Skovmand drabbas av debuterande Jacob Banks.

Jacob Banks R&B/SOUL. Village

Den här rösten är enorm, fyller rum, orkestersalar – säkert arenor i framtiden. Stämbanden tillhör den brittiska sångaren Jacob Banks, aktuell med sitt debutalbum. Han är 27, men när han öppnar munnen är han ålderslös.

Ett vanligt problem med riktigt svulstiga stämmor – Adele och Benjamin Clementine dyker upp i tanken – är att ett helt album utan att ballad-andan suger upp syret är en utmaning. Ofta blir det präktigt efter ett tag. På "Village" har flera åtgärder gjorts för att undvika detta. Det lågmälda, sentimentala varvas med mer modernt boostade spår (däribland Seinabo Sey-gästade "Be good to me"). Bastunga singeln "Chainsmoking" och luftiga "Keeps me going", som hämtar energi från Banks rötter (han flyttade från Nigeria till England när han var 13), är höjdpunkter. Som helhet är albumet dock något underväldigande, i alla fall som mer än en grundlig introduktion till en drabbande röst.