De vann Michael Nyqvist-priserna

Skådespelaren Vicky Krieps ("Phantom thread", "The girl in the spider's web") och Arabiska Teatern i Stockholm är de första mottagarna av Michael Nyqvist foundation award. Det är en internationell utmärkelse för att hylla skådespelarkonsten och människor som verkar i skådespelaren Michael Nyqvists anda.

Priserna delades ut på torsdagskvällen på Confidencen vid Ulriksdals slott i Stockholm. Ceremonin leddes av den amerikanska skådespelaren Anthony Edwards, som också sitter i styrelsen för stiftelsen.

Arabiska teatern representerades av den konstnärliga ledaren Helen al-Janabi, som tog emot 5 000 dollar. Vicky Krieps kunde inte närvara, prissumman på 3 000 dollar togs istället emot av hennes far. Båda pristagarna fick också en statyett gjord av Michael Nyqvists dotter Ellen Nyqvist.

Mikael Nyqvist Stiftelse är startad på initiativ av änkan Catharina Nyqvist Ehrnrooth och ska varje år dela ut Michael Nyqvist foundation award.