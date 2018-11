Minnesord om Lisbeth Palme

Lisbeth Palme, Vällingby och på somrarna Fårö, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 87 år. Närmast anhöriga är barnen Joakim, Mårten och Mattias med familjer.

Lisbeth Palme hade en unik förmåga att finna vägar framåt i sina engagemang. Hon hade en klarsyn för vad som var viktigt och grundläggande för ett samhälles utveckling. Det handlade inte minst om barns rättigheter, så som de kom att manifesteras i FN:s Barnkonvention. Det blev ledstjärnan för ett kraftfullt och modigt engagemang genom åren.

Som sitt instrument hade hon Unicef (FN:s Barnfond) med ett mångårigt ordförandeskap (1987-1999) i den svenska Unicef-kommittén. Under en period (1990-1991) var hon också ordförande i internationella Unicef. Dessutom var hon under flera år ledamot i FN:s barnrättskommitté i Genève som har att granska hur stater lever upp till sina åtaganden enligt Barnkonventionen. Ett mödosamt arbete, men konkret och resultatinriktat.

Vi kom att samarbeta under många år i en kamp mot barnsexhandeln. Det började redan 1993 då videokassetter florerade med barnpornografiskt innehåll. I en samverkan mellan Rädda Barnen, Unicef och Polisen kunde stora beslag göras och distributörer straffas. När sedan en svensk man på turistresa i Thailand togs på bar gärning när han hade sex på sitt hotellrum med en minderårig pojke – ja, då skakades det svenska samhället om i en medvetenhet om barns hänsynslösa utsatthet.

1996 inbjöd Regeringen till den första Världskongressen mot barnsexhandeln. Den genomfördes 23–27 augusti med deltagande från 122 stater. En Stockholm Declaration and Agenda for Action utarbetades med förbud mot all sexuell exploatering av barn.

Kongressen föregicks av ett omfattande förberedelsearbete i en särskild kommitté där Lisbeth Palme var ordförande. Som vice ordförande i kommittén kunde jag på nära håll se och imponeras av Lisbeths kraftfulla och visionära ledning som mynnade i en uppmärksammad och framgångsrik världskongress. Som senare följdes av flera kongresser i andra länder som satte barnsexhandeln tydligt på världskartan. Det känns angeläget att nu påminna om denna bestående insats från Lisbeths sida, som kanske inte är så känd.

Allra bäst hedrar vi Lisbeth Palme med fortsatt kraftfullt engagemang för alla barns lika rättigheter.

Lennart Lindgren

f d generalsekreterare Rädda Barnen