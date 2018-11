Plötsligt fick vi via media en förklaring till varför vi från en vecka till en annan hamnat i en avvecklingsprocess. I Sydsvenskan 25 oktober läser vi att socialtjänsten i Malmö ska spara över 300 miljoner innan 2020. Vi som letar efter förklaringar arbetar fortfarande som gruppterapeuter på Augustenborgs behandlingshem som är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Malmö. Vi vet inte hur länge till vi har detta jobb men vi fortsätter göra vårt bästa även efter att beskedet om vår avveckling kom som en blixt från klar himmel. Vi gör vårt bästa men vi kan inte förstå att Malmö stad behandlar sina anställda och medborgare i behov av vård på det här sättet.

Det arbete vi utfört sedan starten 2014 är unikt i Skåne på grund av vi riktar oss till klienter med LARO-behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende). Vår målgrupp är stor och den växer. Detta hänger ihop med förändringar som skett inom narkotikapolitiken och att Socialstyrelsens riktlinjer har ändrats så att tröskeln in till LARO-programmen blivit lägre. Malmö stad såg tidigt att behovet av ett behandlingshem för LARO-klienter skulle bli stort och därför startades Augustenborg. Det har tagit tid att nå en hög beläggning men nu är vi där. Detta gör tidpunkten för vår avveckling minst sagt hjärtskärande. Vi jobbar nu i ovisshet kring hur länge vi får ha öppet och vi har heller inga besked att ge till våra klienter angående vad som kommer att erbjudas dem framöver. Vi har redan tvingats säga nej till klienter som hade som planering att komma hit. Att beslutet om vår avveckling delvis motiveras av ledningen med att behovet inte finns kan vi inte tolka på annat vis än som en ren lögn.

Det besked vi får uppifrån är att det kommer att gå snabbt. I Sydsvenskan 18 oktober kopplar Lene Cordes beslutet om vår nedläggning till att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva ett behandlingshem med låg beläggning för skattepengar. Vi som skriver anser inte att det är ekonomiskt försvarbart av en ledning att under fyra år inte ge någon som helst återkoppling angående hur verksamhetens ekonomi bör förbättras. Vi anser det heller inte ekonomiskt försvarbart att bortse ifrån ett bredare perspektiv där samhällsekonomiska faktorer åtminstone diskuteras innan ett beslut fattas om avveckling. Vad blir kostnaden för de individer som inte frivilligt får vård när det inte längre finns ett behandlingshem i Malmö? Även om 300 miljoner ska sparas akut borde en grundlig analys av konsekvenserna av vår avveckling redan ha gjorts. Vi har bett om svar på frågor kring hur uträkningen gått till men vår ledning kan inte svara. Vi har bett dem förklara varför de överhuvudtaget inte nämner ett barnperspektiv eller värdet av att kunna erbjuda behandling på hemmaplan. De kan inte svara. Vi har uttryckt vår vilja att anpassa verksamheten utifrån vad som kan passa en bredare målgrupp men vi vinner inget gehör. Vi ska bara bort.

Om 300 miljoner saknas på grund av att ASF har haft höga akuta kostnader anser vi att det finns ett akut behov av en mer noggrann analys innan man gör något förhastat. Om vår avveckling innebär en besparing för ASF på tio miljoner vill vi också veta vad den kommer att kosta. Lösningen på att en ledning stått för kortsiktiga lösningar får inte vara ännu en kortsiktig lösning! Vi har förmedlat vår vilja till förändring, utveckling och förbättring men våra chefer kan inte ens bemöda sig om att sätta sig in i vad vår verksamhet faktiskt utför.

Hanna Falkenström

Socionom och gruppterapeut

Caroline Göransson

Socionom och gruppterapeut

Personer med beroendeproblematik är en utsatt grupp och det finns ett stort engagemang hos den personal som jobbar med dessa personer. Vi har i dialog med de medarbetare som berörs försökt ge en förklaring till varför Augustenborgs behandlingshem föreslås avvecklas men vill även i detta forum lämna svar utifrån den insändare som skickats in.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ansvar är att ge stöd till var och en efter behov. Beroendeproblematik är komplext och medför ofta allvarliga konsekvenser, både för den enskilda och för de anhöriga. Gruppen LARO-patienter har genom sin underhållsbehandling många gånger fler hinder att övervinna för att ges möjlighet till inkludering i samhället. Det är av vikt att det finns ett brett utbud av insatser och att olika aktörer samverkar för att ge varje individ bättre förutsättningar till en positiv livsutveckling.

Under år 2018 har förvaltningsledningen i arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat med att identifiera utvecklingsområden och möjliga effektiviseringar i förvaltningens verksamheter. Målet är att skapa en utvecklingsorganisation som arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten, för att uppnå nämndens mål, likvärdiga insatser och en verksamhet i balans med budget. Granskningen av Augustenborgs behandlingshem som påbörjades i maj i år, kom till ur just detta arbete och inte som en konsekvens av den åtgärdsplan som i ett senare skede togs fram på uppdrag av nämnden.

Augustenborgs behandlingshem är det enda behandlingshemmet för LARO-patienter i Malmö och drivs i kommunal regi. Närhetsprincipen är viktig inom missbruksvården och möjliggör i bästa fall en tätare vårdkedja. Detta till trots har Augustenborgs behandlingshem och eftervård under flera år haft problem med låg beläggning. Priset per vårddygn blir utifrån beläggningsgraden långt högre än de vårdplatser som kan tillhandahållas inom ramen för den kommungemensamma upphandlingen via Kommunförbundet Skåne.

Då förvaltningens uppdrag även är att använda de givna ekonomiska ramarna på ett så effektivt sätt som möjligt är det inte hållbart att driva egna, icke fullt nyttjade behandlingshem. Gruppen LARO-patienter ska, i likhet med andra personer med missbruk och beroende, även i framtiden få sina behov av institutionsvård tillgodosedda men det kommer ske med likvärdiga resurser som står övriga skånska kommuner till buds.

Lene Cordes

Avdelningschef för social resurs

Jenny Wiström

Enhetschef