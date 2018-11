Sångerskan och poeten Ani DiFranco skriver sin självbiografi. "No walls and the recurring dream", som bland annat ska handla om hennes karriär som bland annat rymmer 19 studioalbum och ett eget skivbolag. DiFranco har även tagit aktiv ställning i en rad politiska frågor.

Ani DiFrancos självbetitlade debutalbum kom 1990 och det senaste, "Binary", kom i fjol.