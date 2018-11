Orson Welles oavslutade får nytt liv på Netflix

"En intrikat metafilm om en åldrad regissör på fallrepet som försöker rädda karriären genom att anpassa sig till den nya tidens filmtrender". Michael Tapper ser filmen av Orson Welles, som har slutförts efter drygt 40 år.

”Vad jag än betraktar så dör det till slut inför min blick.” Så säger sjuttioårige Hollywoodlegenden Jake Hannaford (John Huston) om sin kameras förgörande Medusablick i Orson Welles ”The other side of the wind”. En tidstypisk 1970-talsfilm om en filminspelning som efter fyrtiotvå år på arkivhyllan har fått premiär.