Raphael Saadiq pyntar John Legends julpryl

Anna Hellsten hör "Silver bells" som discokulor och blir glatt överraskad.

John Legend SOUL. A legendary christmas

Vi som längtar halvt ihjäl oss efter en ny Raphael Saadiq-platta blir kanske inte överlyckliga över att han producerar andra artister snarare än spela in själv. Och en julskiva, därtill med oftast-tråkmånsen John Legend, känns på papperet irriterande nära en sellout.

Men ”A legendary christmas” ställer nästan alla mina invändninga på huvudet. Dels för att Saadiqs besjälade retroproduktion visar sig klä både Legends röst och julmusik synnerligen väl, men delvis också för att han och Legend både skrivit några alldeles utmärkta nya låtar – i synnerhet den Roy Ayerska ”No place like home” – och lyckas också gjuta nytt liv i sönderspelade standardlåtar. Ta ”Silver bells”, mest känd i Bing Crosbys söliga tappning, som här blir flyhänt Motown-disco med stråkar och körer, eller ”Have yourself a merry little christmas” där Esperanza Spalding kliver in som duettpartner, eller varför inte ”The christmas song” där Legend plötsligt sjunger som om Johnny Hartman återfötts mellan hans stämband.

Legendarisk vete fan, kanske, men den kommer att överleva en bra bit efter julhelgen.