János Vető aka NahTe Colored old air, Höörs konsthall, t o m 18/11.

De svartvita fotografierna osar punk och subkultur. Nakna kroppar, porträtt med mycket attityd och ett rastlöst raserande av gränser. Mellan realism och surrealism, det banala och spektakulära, det manipulerade och dokumentära. Född 1953 hade János Vető inte ens fyllt tjugo när han klev in på den ungerska undergroundscenen. Under åttiotalet var han med och startade rockgruppen Trabant i Budapest, och det forna östblockets folkbil dyker självklart upp bland bilderna på Höörs konsthall.

Trots att han varit verksam i Köpenhamn och Malmö sedan nittiotalet är det hans första separatutställning i Sverige. Men i fjol drogs jag till hans fotografiska tablåer på Venedigbiennalen. Där visades samarbetet med landsmannen Tibor Hajas, vars nervigt kroppsliga, rentav smärtsamma performancekonst under sjuttiotalet utvecklades i intimt samspel med Vetős kamera.

Under signaturen NahTe visar han nu 120 fotografier i Höör, flertalet från sjuttio- och åttiotalen. Alla har vykortets format, och sitter slarvigt monterade på väggar av bubbelplast som svajar svagt i draget. Överhuvudtaget gillar han bubbelplast som blir såväl motiv som material i en svit senare collage när han mixar det abstrakta måleriets strama form med optiskt flimrande digitala mönster. Jag tycker om det lediga förhållningssättet till all slags tradition, hur obesvärat det billiga emballaget förvandlas till både scenografi och konstverk. Vid sidan av den uppenbara styrkan i hans tidiga fotografi är det just denna glidning mellan det anspråkslösa och anspråksfulla som gör utställningen oväntat uppiggande.