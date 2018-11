Kinesisk shoppinghögtid störst i världen

Fars dag och mors dag – högtidsdagar som uppmanar till shopping, och som åtföljs av reor och kampanjer i butikerna. Och ovanpå det, Alla hjärtans dag och Black Friday.

Aldrig omsätts dock mer pengar globalt än under den kinesiska högtidsdagen Singles' day, då singlar kan unna sig lite extra, som de senaste åren vuxit till att bli världens mest lönsamma shoppingdag.

Dagen började ursprungligen firas i Kina på 90-talet som en motvikt till Alla hjärtans dag. Den infaller den 11 november – 11/11 – då siffran ett påminner om en ensam person.

Under Singles' day 2016 sålde den kinesiska e-handelsjätten Alibaba varor för 17,8 miljarder dollar. Året därpå slogs rekordet med råge – då håvade konglomeratet in 25,4 miljarder dollar, motsvarande 213 miljarder kronor, enligt Dagens industri . Den första miljarden trillade in på under två minuter.