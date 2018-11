Olycka med tre bilar på E6 vid Flädie

En trafikolycka med tre bilar har inträffat på E6 vid Flädie i södergående riktning. Vägen stängs av under räddningsarbetet.

Olyckan inträffade strax efter klockan 16.

Den har skett mellan trafikplats Lomma och trafikplats Lödde.

– Det verkar som om en personbil har stannat för att det har legat en soffa eller annan möbel på vägen. Två andra personbilar har kört in in i bilen som stod still. Det är två personbilar som är rejält skadade, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten.

Det är ännu oklart om någon har skadats vid olyckan.

Olyckan har stor påverkan på trafiken, enligt Trafikverket. Trafiken väntas påverkas fram till cirka 17.30.