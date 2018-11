"Vi vill spegla läktarna på planen"

Fakta

Oscar Linnér, målvakt, moderklubb Djursholm.

Per Karlsson, back, moderklubb Vasalund.

Alexander Milosevic, back, moderklubb Rissne.

Rasmus Lindkvist, back, moderklubb Alby.

Heradi Rashidi, back, moderklubb Djurgården.

Daniel Sundgren, back, moderklubb AIK.

Panajotis Dimitriadis, back/mittfältare, moderklubb AIK.

Bilal Hussein, mittfältare, moderklubb Bromsten.

Stefan Silva, anfallare, moderklubb Rissne.

Henok Goitom, anfallare, moderklubb Inter Orhoy.

Dessutom är de utlånade spelarna Christos Gravius och Rickson Mansiamina från Stockholm.

Under 2018 har även stockholmarna Anton Saletros (såld till ryska Rostov under sommaren) och Nabil Bahoui (inlånad under vårsäsongen) representerat AIK i allsvenskan.